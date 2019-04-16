На избирательном участке в Луцке пропала печать и документация

Председатель участка рассказала, что "оставила пакет на несколько минут без присмотра" возле гаража.

На избирательном участке в Луцке украли печать и документы

В Луцке правоохранители расследуют пропажу избирательной документации и печати.

Об этом сообщается на сайте полиции Волынской области.

В субботу, 14 апреля, в полицию обратилась 30-летняя жительница Луцка, председатель избирательного участка. Женщина рассказала, что злоумышленник похитил у нее пакет в котором находились избирательные документы и печать. По словам заявительницы, пакет она "оставила на несколько минут без присмотра" возле здания гаража.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 357 Уголовного кодекса (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение). Правоохранители выясняют все обстоятельства кражи", - сообщили в полиции в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 22 марта полиция Киева открывала уголовное производство из-за пропажи печати на одном из столичных избирательных участков. 24 марта печать пропала также с избирательного участка в селе Раздолье Харьковской области.