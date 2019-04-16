На избирательном участке в Луцке пропала печать и документация

Председатель участка рассказала, что "оставила пакет на несколько минут без присмотра" возле гаража.

На избирательном участке в Луцке пропала печать и документация
На избирательном участке в Луцке украли печать и документы
Фото: Александр Ратушняк

В Луцке правоохранители расследуют пропажу избирательной документации и печати.

Об этом сообщается на сайте полиции Волынской области.

В субботу, 14 апреля, в полицию обратилась 30-летняя жительница Луцка, председатель избирательного участка. Женщина рассказала, что злоумышленник похитил у нее пакет в котором находились избирательные документы и печать. По словам заявительницы, пакет она "оставила на несколько минут без присмотра" возле здания гаража.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 357 Уголовного кодекса (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение). Правоохранители выясняют все обстоятельства кражи", - сообщили в полиции в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 22 марта полиция Киева открывала уголовное производство из-за пропажи печати на одном из столичных избирательных участков. 24 марта печать пропала также с избирательного участка в селе Раздолье Харьковской области.

В конце февраля МВД запустило систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах президента.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии ПирожокФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии Пирожок
Митрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцамиМитрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцами
Прокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ КурченкоПрокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ Курченко
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Соболев и Семенченко заявили о выходе из партии "Самопомощь"Соболев и Семенченко заявили о выходе из партии "Самопомощь"
Блок рекламы


Похожие новости
В Луцке на взятке задержали топ-чиновника ГосгеокадастраВ Луцке на взятке задержали топ-чиновника Госгеокадастра
На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человекНа муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек
Зеленский проголосовал на избирательном участке на Оболони
В Киеве на избирательном участке пропала печатьВ Киеве на избирательном участке пропала печать
Управление госохраны засекретило документы о земучастке Порошенко в центре Киева, - "Схемы"Управление госохраны засекретило документы о земучастке Порошенко в центре Киева, - "Схемы"
В Луцке вывесили 30-метровый баннер, обвиняющий Порошенко в расформировании 51-й ОМБРВ Луцке вывесили 30-метровый баннер, обвиняющий Порошенко в расформировании 51-й ОМБР
Жена Губарева пропала, а его партию захватили, - журналист КазанскийЖена Губарева пропала, а его партию захватили, - журналист Казанский
В Луцке мужчина получил 6 лет тюрьмы за антиконституционные посты во "Вконтакте"В Луцке мужчина получил 6 лет тюрьмы за антиконституционные посты во "Вконтакте"
Дуда принял участие в мессе в костеле в ЛуцкеДуда принял участие в мессе в костеле в Луцке
Парламентские выборы снова состоятся по действующему избирательному законодательству - АйвазовскаяПарламентские выборы снова состоятся по действующему избирательному законодательству - Айвазовская
Последние новости
Подгружаем последние новости