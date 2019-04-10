Эксит-поллы не выявили победителя на выборах в Израиле

В стране прошли досрочные выборы в Кнессет.

Эксит-поллы не выявили победителя на выборах в Израиле

Первые эксит-поллы не выявили очевидного победителя на досрочных парламентских выборах в Израиле, которые прошли 9 апреля. В них участвовали 39 партий и блоков, передает DW.

Так, по информации израильского телевидения, от 33 до 36 мандатов получает правая партия "Ликуд", которую возглавляет нынешний премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В то же время от 36 до 37 мест займут представители нового центристского блока "Кахоль-лаван", возглавляемого бывшим начальником Генштаба Бенни Ганцем и экс-министром финансов Яиром Лапидом.

Ганц считает, что новый блок одержал победу. "Мы победили! Народ Израиля отдал свой голос", - говорится в его заявлении. Впрочем, действующий глава правительства Нетаньяху также объявил о победе своей партии.

Официальные итоги выборов ожидаются утром 10 апреля.

Первоначально выборы в кнессет были запланированы на ноябрь 2019 года. Однако в декабре 2018 года главы партий, формирующих правящую коалицию, единогласно решили распустить парламент. Парламентский кризис был спровоцирован законопроектом об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.


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