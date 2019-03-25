Эрмитаж вывозит экспонаты из крымских музеев в Казань

В центре "Эрмитаж-Казань" пройдет выставка об истории Золотой Орды.

Эрмитаж вывозит экспонаты из крымских музеев в Казань

РоSSийский государственный музей "Эрмитаж" представит в Казани выставочный проект об истории Золотой Орды, экспонаты для которого вывезли в том числе из музеев аннексированного Крыма.

Об этом сообщает центр "Эрмитаж-Казань" в Фейсбуке.

"Каждый день в центр «Эрмитаж-Казань» приезжают собрания из разных музеев РоSSии! Ведь мы готовимся к полномасштабной, 20-й выставке! «Золотую Орду и Причерноморье» представят около 600 экспонатов из семи музеев нашей страны, в числе которых коллекции из Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Астраханского историко-архитектурного музея-заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, Феодосийского музея древностей, Ялтинского историко-литературного музея", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что экспонатами выставки станут и музейные предметы из Национального исторического музея Беларуси.

Отметим, что на все музеи, откуда планируют брать экспонаты, Украина наложила санкции.

Напомним, после аннексии Крыма РоSSия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.

В прошлом году Министерство культуры Украины начало подготовку предложений по применению санкций к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастных к перемещению культурных ценностей через госграницу Украины.

В феврале суд амнистировал двух сотрудниц мариупольского музея, которые допустили вывоз на оккупированную территорию Крыма 52 картин Симферопольского художественного музея.


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