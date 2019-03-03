Архиепископа ПЦУ, задержанного в Симферополе, отпустили

Климента отпустили без составления протокола.

Архиепископа ПЦУ, задержанного в Симферополе, отпустили

Оккупационная полиция вечером отпустила архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща), которого задержали днем в воскресенье.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола", - написал Полозов в фейсбуке и опубликовал фотографию с архиепископом и еще одним адвокатом Эмилем Курбединовым.

Фото: facebook.com/emil.kurbedinov

По факту незаконного удержания архиепископа в отделе полиции более трех часов адвокаты подали заявление в местную оккупационную прокуратуру через электронную форму.

Напомним, Климента (Куща) задержали 3 марта на автовокзале Симферополя около полудня. Он должен был выехать с центрального автовокзала Симферополя на суд над Павлом Грибом в Ростове-на-Дону, однако вместо этого его забрали в отдел полиции, чтобы допросить о краже в церкви. Архиепископ опасается, что его задержание может быть связано с намерением оккупационных властей закрыть главный крымский храм ПЦУ в Симферополе.


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