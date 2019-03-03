Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"

Научная конференция посвящена теме информационной войны.

Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Фото: news.met.police.uk

В Московском государственном университете состоится научная конференция «Первые Скрипальские чтения», приуроченная к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло, передает Медуза.

На конференции в частности планируется обсудить «опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию РоSSийской Федерации».

По словам Манойло, он отправил приглашения на «Скрипальские чтения» Александру Петрову и Руслану Боширову.

«Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес… У них есть физические адреса, у них есть адреса работы, которые ими же задекларированы. Они же в интервью Симоньян дали полную информацию о том, кем они работают и где», - сказал Манойло.

От Петрова и Боширова участники конференции намерены услышать «рассказ о технологиях информационной войны».

Когда может состояться научная конференция, Андрей Манойло не уточнил. На сайте МГУ информации о мероприятии нет.

Следующие «Скрипальские чтения», по мнению организатора, можно провести в Солсберийском соборе в Великобритании.

Как отмечает издание, профессор Андрей Манойло является автором курса «Информационные войны и операции по вмешательству во внутренние дела РФ», который читают на факультете политологии МГУ.

Напомним, 4 марта 2018 в Солсбери нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший роSSийский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит РоSSия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ - "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин). Москва обвинения отрицает.

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин РоSSии с вымышленным именем "Сергей Федотов".


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