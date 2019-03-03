"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
"Если нас не услышат, мы все вместе увидимся 9 числа на Майдане".
Группа националистов из "Национального корпуса" в воскресенье вышла на пикет дома Игоря Гладковского, сына первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, в Козине под Киевом.
Националисты требуют взять под стражу Гладковских и арестовать их имущество, так как считают их причастными к хищению оборонного бюджета, сообщает корреспондент LB.ua. "Мы сегодня пришли с четкими требованиями. Во-первых, мы хотим, чтобы президент выполнял свои обещания, мы хотим увидеть отрубленные руки Свинарчуков и всех тех, кто разворовывал страну в тяжелые времена... Если нас не услышат, мы все вместе увидимся 9 числа на Майдане, и нас будет в десять раз больше", - заявили на акции.
Пресс-секретарь "Нацкорпуса" сообщил, что дом сына Гладковского взяла под охрану Нацгвардия.
Пикет связан с журналистским расследованием телепередачи "Наші гроші", которое вышло 25 февраля.
Перед акцией Олег Гладковский сделал заявление, в котором заявил, что радикалов наняли его оппоненты.
"Дело, в котором фигурирует мой сын, которое, очевидно, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов и продано за 30 сребреников, пытаются использовать в избирательной кампании. Моим оппонентам, как я вижу, не интересно беспристрастное расследование НАБУ, и поэтому они привлекают радикальные организации к уличным акциям и посылают их атаковать дом моего сына", - цитирует это заявление агентство "Интерфакс-Украина".
Целью акции, по его мнению, является картинка для СМИ.
"Я написал заявление об отстранении от должности на время следствия, а мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации. Мы просим прекратить силовое давление на нашу семью и на следствие. Мы поддерживаем максимальную прозрачность этого дела для общества, парламентского и международного контроля", - заявил Гладковский.
Напомним, в расследовании "Наших грошей" утверждается, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.
Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.
Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский отстранен от должности первого замсекретаря СНБО.
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