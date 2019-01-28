В Евросоюзе утвердили 10-дневный отпуск по отцовству

Предусматривается также пятидневный ежегодный отпуск для ухода за больными или немощными родственниками.

В Евросоюзе утвердили 10-дневный отпуск по отцовству
Фото: Идеальная мама

В понедельник, 28 января, в Европейском союзе утвердили отпуск по отцовству, который может длиться до 10 дней.

Об этом сообщает Euronews.

Отпуск для отцов новорожденных будет оплачиваться также, как и декретный для матерей, в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком.

Для части стран ЕС такое решение является значительным шагом в направлении гендерного равенства. Правда, не все парламенты его одобрили, поэтому Еврокомиссия в директивном порядке распорядилась о минимальном отпуске для отца-мужчины.

Новая директива также предусматривает пятидневный ежегодный отпуск для ухода за больными или немощными родственниками.

Также есть четырехмесячный отпуск по уходу за ребенком, из которых два месяца будут оплачиваться и не подлежат передаче. В таком случае, сотрудники смогу получить гибкий график работы.

В ЕС рассчитывают, что изменения улучат качество жизни граждан и производительность их труда.

Напомним, в августе прошлого года Кабинет министров Украины одобрил проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей)". Теперь, отец может попросить у работодателя установить ему неполный рабочий день или сократить продолжительность рабочего дня за счет работодателя.


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