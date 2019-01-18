Таруту выдвинули кандидатом в президенты

Депутат Верховной Рады обратится в ЦИК для регистрации.

Таруту выдвинули кандидатом в президенты
Фото: Макс Требухов

Политическая партия "Основа" в пятницу, 18 января, выдвинула кандидатом в президенты депутата Верховной Рады Сергея Таруту.

Об этом говорится в фейсбуке партии.

"У нашего кандидата есть безупречная деловая репутация, опыт управленца и антикризисного менеджера, собрана надежная команда людей дела, разработана четкая стратегия достижения мира и развития экономики. В ближайшие дни Сергей Тарута подаст все необходимые документы для официальной регистрации в ЦИК", - говорится в сообщении.

Тарута родился в 1955 году в Донецкой области, закончил Ждановский металлургический институт и работал на местном заводе "Азовсталь".

После обретения Украиной независимости ушел в частный бизнес и с 1995 года возглавил корпорацию "ИСД".

В 2014 году пришел в политику, возглавив Донецкую областную государственную администрацию, а в конце того же года прошел в Верховную Раду по округу №58 в Донецкой области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за ФиларетаМитрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета
Лукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на ДонбассеЛукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на Донбассе
МинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступМинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ
РоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - МинобороныРоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - Минобороны
Украина подписала соглашение с Турцией о покупке ударных дронов Bayraktar TB2Украина подписала соглашение с Турцией о покупке ударных дронов Bayraktar TB2
Блок рекламы


Похожие новости
Савченко заявила, что СБУ не дает ей зарегистрироваться кандидатом в президентыСавченко заявила, что СБУ не дает ей зарегистрироваться кандидатом в президенты
Главный "евробляхер" решил идти в президенты
Экс-глава СБУ решил баллотироваться в президентыЭкс-глава СБУ решил баллотироваться в президенты
"Гражданская позиция" выдвинула Гриценко в президенты"Гражданская позиция" выдвинула Гриценко в президенты
Партия Мураева выдвинула его в президентыПартия Мураева выдвинула его в президенты
Депутат Рады Куприй подал документы для регистрации кандидатом в президентыДепутат Рады Куприй подал документы для регистрации кандидатом в президенты
"Народный Рух" выдвинул в президенты нардепа Кривенко"Народный Рух" выдвинул в президенты нардепа Кривенко
Симоненко пятый раз будет баллотироваться в президентыСимоненко пятый раз будет баллотироваться в президенты
"Справедливость" выдвинула Наливайченко в президенты"Справедливость" выдвинула Наливайченко в президенты
"Самопомощь" выдвинула Садового в президенты"Самопомощь" выдвинула Садового в президенты
Последние новости
Подгружаем последние новости