Таруту выдвинули кандидатом в президенты

Депутат Верховной Рады обратится в ЦИК для регистрации.

Политическая партия "Основа" в пятницу, 18 января, выдвинула кандидатом в президенты депутата Верховной Рады Сергея Таруту.

Об этом говорится в фейсбуке партии.

"У нашего кандидата есть безупречная деловая репутация, опыт управленца и антикризисного менеджера, собрана надежная команда людей дела, разработана четкая стратегия достижения мира и развития экономики. В ближайшие дни Сергей Тарута подаст все необходимые документы для официальной регистрации в ЦИК", - говорится в сообщении.

Тарута родился в 1955 году в Донецкой области, закончил Ждановский металлургический институт и работал на местном заводе "Азовсталь".

После обретения Украиной независимости ушел в частный бизнес и с 1995 года возглавил корпорацию "ИСД".

В 2014 году пришел в политику, возглавив Донецкую областную государственную администрацию, а в конце того же года прошел в Верховную Раду по округу №58 в Донецкой области.