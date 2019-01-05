Томос для ПЦУ каллиграфически оформил на пергаменте иконописец из афонского монастыря

Накануне документ был доставлен в резеденцию Вселенского патриарха Варфоломея.

В резиденцию Вселенского патриархата в Константинополе (Стамбул) доставили изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба Бигорского монастыря в Македонии.

Отмечается, что Вселенский патриарх Варфоломей принял в своей резиденции иконописца и каллиграфа, иеромонаха Луку из монастыря Ксенофонт, что на Афоне, который привез изготовленный им документ.

"Текст каллиграфически оформленный на пергаменте с благословения игумена Ксенофонтского монастыря на Афоне, архимандрита Алексея", - говорится в сообщении.

Именно этот Томос будет вручен Предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому Епифанию 6 января 2019 года после Божественной литургии в Константинополе.

Украинская делегация уже прибыла в Стамбул, ее участники будут присутствовать на церемонии ратификации Томоса Вселенским патриархом.

После этого главы двух церквей проведут совместную службу по случаю праздника Богоявления. Во время Божественной литургии патриарх передаст Томос митрополиту Епифанию.

Ранее сообщалось, что митрополит Епифаний 7 января проведет литургию в соборе Святой Софии. Во время богослужения в соборе будет находиться Томос.