В ЦИК утвердили смету президентских и парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия на заседании 3 января утвердила смету на проведение выборов президента Украины, выборов народных депутатов Украины, а также функционирование государственного реестра избирателей.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на выборы президента предусмотрено из госбюджета 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн, на выборы в Верховную Раду - 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн, на функционирование Госреестра избирателей - 223 млн 539 тыс. 600 грн.

Из выделенной на выборы президента суммы, 266 млн грн будет потрачено непосредственно на Центральную избирательную комиссию, а остальные суммы на окружные и участковые избирательные комиссии.

Данное постановление вступит в силу после принятия Министерством финансов соответствующего решения.

Напомним, ЦИК объявил начало избирательной президентской кампании с 31 декабря.

Очередные выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года, парламентские выборы - осенью 2019.