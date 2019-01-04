В ЦИК утвердили смету президентских и парламентских выборов
Президентская избирательная кампания стартовала 31 декабря.
Центральная избирательная комиссия на заседании 3 января утвердила смету на проведение выборов президента Украины, выборов народных депутатов Украины, а также функционирование государственного реестра избирателей.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, на выборы президента предусмотрено из госбюджета 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн, на выборы в Верховную Раду - 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн, на функционирование Госреестра избирателей - 223 млн 539 тыс. 600 грн.
Из выделенной на выборы президента суммы, 266 млн грн будет потрачено непосредственно на Центральную избирательную комиссию, а остальные суммы на окружные и участковые избирательные комиссии.
Данное постановление вступит в силу после принятия Министерством финансов соответствующего решения.
Напомним, ЦИК объявил начало избирательной президентской кампании с 31 декабря.
Очередные выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года, парламентские выборы - осенью 2019.
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Политика
04.01.2019 19:19