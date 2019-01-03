"Справедливость" выдвинула Наливайченко в президенты
Бывший глава СБУ заявил, что баллотируется "ради людей".
Политическая партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" выдвинула своего лидера, бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко кандидатом в президенты.
Решение было принято единогласно на съезде партии 3 января, говорится на сайте "Справедливости".
Наливайченко заявил, что "идет в президенты не ради кресла, а ради людей".
Своими первоочередными задачами в случае избрания он видит восстановление мира, борьба с коррупцией и возвращение страны на путь развития.
Рейтинг Наливайченко, согласно социологическим опросам, - меньше одного процента.
Партия "ОПД "Справедливость" была зарегистрирована в 2015 году как партия "Народная инициатива", потом была переименована в "Прогресс". В мае 2016 года получила нынешнее название.
Напомним, что 3 января состоялся также съезд партии "Самопомощь", на котором в президенты выдвинули мэра Львова Андрея Садового.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.01.2019 13:54
03.01.2019 13:55