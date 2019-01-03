"Справедливость" выдвинула Наливайченко в президенты

Бывший глава СБУ заявил, что баллотируется "ради людей".

"Справедливость" выдвинула Наливайченко в президенты
Валентин Наливайченко
Фото: spravedlyvist.com.ua

Политическая партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" выдвинула своего лидера, бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко кандидатом в президенты.

Решение было принято единогласно на съезде партии 3 января, говорится на сайте "Справедливости".

Наливайченко заявил, что "идет в президенты не ради кресла, а ради людей".

Своими первоочередными задачами в случае избрания он видит восстановление мира, борьба с коррупцией и возвращение страны на путь развития.

Рейтинг Наливайченко, согласно социологическим опросам, - меньше одного процента.

Партия "ОПД "Справедливость" была зарегистрирована в 2015 году как партия "Народная инициатива", потом была переименована в "Прогресс". В мае 2016 года получила нынешнее название.

Напомним, что 3 января состоялся также съезд партии "Самопомощь", на котором в президенты выдвинули мэра Львова Андрея Садового.


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