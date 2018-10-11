Омелян собрался в политику

"Я вижу четкий путь в политику. Предложения есть, не скрою".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян собирается заняться политикой после завершения работы в правительстве.

Об этом он сказал в четверг в эфире "Громадського".

"Честно, хотел заняться семьей, но после этих всех интересных событий вокруг меня, я вижу четкий путь в политику. Предложения есть, не скрою. Но я человек лояльный, командный, поэтому, чтобы рассматривать любые другие предложения, я сначала должен провести черту с той командой, с которой я работаю нынче", - сказал министр.

Он заявил, что для него лично важно, чтобы нынешний президент Петр Порошенко был переизбран на второй срок. "Это может нравиться или не нравиться, но альтернативы лично я не вижу", - сказал Омелян.

При этом на вопрос, были ли у него предложения от БПП, министр ответил отрицательно.

Напомним, что Омелян находится под следствием по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Он находится на поруке у министра молодежи и спорта Игоря Жданова и народного депутата Федора Бендюженко, на имущество Омеляна наложен арест.

Министр заявил, что намерен доказать свою невиновность в суде. Омелян утверждает, что на него было оказано давление со стороны руководства НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.