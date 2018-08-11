Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить фильм о Стусе

Из ленты убрали упоминания о Медведчуке, который был адвокатом поэта.

Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить фильм о Стусе
Фото: Макс Левин

Министерство культуры и Государственное агентство по вопросам кино должны проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василие Стусе в фильме "Птица души". Соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я поручаю руководству Минкульта и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность с целью разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка - настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений", - написал Гройсман в Facebook.

Напомним, скандал вокруг фильма о Стусе возник после того, как актеры сообщили, что с ленты забрали сцены о Викторе Медведчуке, который в судебном процессе выступал адвокатом поэта. По их словам, сцену финального судебного заседания над диссидентом вырезали из-за звонков из администрации Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

Режиссер фильма заявил, что причиной был слишком великий хронометраж, а также, что его об этом якобы попросил сын диссидента - Дмитрий Стус. Однако последний эту информацию опроверг.

Фильм "Птица души" о жизни Василия Стуса снимается по контракту Госкино с компанией "UM-GROUP". Проект этого фильма стал одним из победителей 10-гоконкурсного отбора Госкино. Режиссером является Роман Бровко, авторами сценария - Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, продюсером - Артем Денисов. Сумма государственной финансовой поддержки составляет 19 млн 264,5 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма - 38 млн 529 тыс. грн.

Фильм рассказывает о последних днях жизни гениального украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го года.

Украинский политик Виктор Медведчук был назначен адвокатом Василия Стуса на судебном процессе в 1980 году. Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом адвокат заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания. Именно эта сцена должна была войти в фильм.


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