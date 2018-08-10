Из фильма о Василии Стусе убрали упоминания о Медведчуке

Авторы вырезали сцену суда с участием политика, чтобы сократить хронометраж.

Из сценария фильма "Птица души" об украинском поэте, диссиденте Василии Стусе удалили все упоминания о Викторе Медведчуке, который выступал защитником в процессе над поэтом. Об исчезновении Медведчука из сценария сообщил актер Геннадий Попенко, пишет "Украинская правда"."Проходя кастинг на фильм, я читал сценарий. В нем была сцена последнего суда над Стусом. Именно того суда, который Стус и украинская интеллигенция не признавали, но адвокат Стуса, товарищ Медведчук, признал не только суд, а и Стуса "вину", - сказал Попенко.

"Недавно увидел, что сцены суда уже нет в фильме. Спросил об этом у актеров, занятых в фильме. Они подтвердили, что сцены суда уже нет. Ее убрали из съемочного графика, никого не предупредив. Даже такого персонажа, как Медведчук, в фильме уже нет. Однако кастинг на него был, актера нашли и он готовился к съемкам.

По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".

Информацию об удалении сцен подтвердил продюсер ленты Артем Денисов. "Да, удалили действительно, но не только эту сцену, но и некоторые другие. Прежде всего, потому что сценарий изначально предусматривал почти 180 минут".

По словам Денисова, сцену с Медведчуком вырезали только из-за вопроса хронометража фильма, информацию о звонке от имени Медведчука Денисов назвал фейком.

Напомним, фильм "Птица души" о жизни Василия Стуса снимается по контракту Госкино с компанией «UM-GROUP». Проект этого фильма стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером является Роман Бровко, авторами сценария - Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, продюсером - Артем Денисов. Сумма государственной финансовой поддержки составляет 19 млн 264,5 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма - 38 млн 529 тыс. грн.

Фильм рассказывает опоследних днях жизни гениального украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го года.

Украинский политик Виктор Медведчук был назначен адвокатом Василия Стуса на судебном процессе в 1980 году. Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом адвокат заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания.