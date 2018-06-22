Кольченко позволили трехдневное свидание с матерью

Политзаключенный все еще находится в медсанчасти Челябинской колонии.

Кольченко позволили трехдневное свидание с матерью
Александр Кольченко
Фото: Антон Наумлюк

В роSSийской колонии в Челябинской области украинскому политзаключенному Александру Кольченко позволили длительное свидание с матерью, которое планируется 28-30 июля. Об этом сообщает роSSийский правозащитник Николай Щур на своей странице в Фейсбуке.

Адвокат рассказал, что Кольченко находится в медсанчасти, он уже немного поправился после голодовки. Тем не мене администрация колонии снимает на камеру каждое кормление украинца. Кроме того, сейчас Кольченко начали приносить много писем, в том числе и на украинском языке, чего раньше не было.

Напомним, 7 июня Кольченко прекратил голодовку, которую объявил 31 мая с требованием освободить Олега Сенцова.

19 июня в Федеральной службе исполнения наказаний РоSSии заявили, что состояние здоровья украинского политзаключенного Александра Кольченко якобы "удовлетворительное".

Посольство Украины требовало от РоSSии предоставить Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой первоочередной доступ в тюрьмы, где удерживают политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клих, Александра Кольченко и Владимира Балуха.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко на 10, а Сенцова - на 20 лет лишения свободы.


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