ВККС рекомендовала назначить судей ВСУ в апелляционные суды

Судей перевели в суды Киева и области.

Высшая квалификационна комиссия судей предоставила рекомендации на перевод в другие суды 12 судьям Верховного Суда Украины. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Согласно решению Комиссии, судья ВСУ Александр Волков рекомендован к назначению в Киевский апелляционный административный суд; судья Светлана Вус — в апелляционный суд Киева , судья Василий Гуменюк — а Апелляционный суд Киевской области, судья Анатолий Емец — в Киевский апелляционный хозяйственный суд; судья Татьяна Жайворонок — в Киевский апелляционный хозяйственный суд; судья Галина Каныгина — в Апелляционный суд Киевской области; судья Елизавета Ковтюк — в Апелляционный суд Киевской области, судья Николай Короткевич — в Апелляционный суд Киевской области, судья Олег Кривенда — в Киевский апелляционный административный суд, судья Людмила Охримчук — в апелляционный суд Киевской области; судья Богдан Пошва — в Апелляционный суд Киева; судья Виктор Школяров — в Апелляционный суд Киевской области.

Отметим, что как сообщил председатель ВККС Сергей Козьяков, рекомендации приняты с двумя отдельными мнениями.

Также отметим, что заседание Комиссии началось со спора между Сергеем Козьяковым и заместителем главы ВККС Станиславом Щоткой с одной стороны, и и.о председателя ВСУ Василием Гуменюком с другой стороны, о том, может ли ВККС переводить судей ВСУ в другие суды.

«Это все похоже на расправу», — отметил Василий Гуменюк. Впрочем, с его мнением члены ВККС не согласились.

Напомним, судьи Верховного Суда Украины обратились в Конституционный Суд по поводу неконституционности, по их мнению, отдельных положений Закона "О судоустройстве и статусе судей".

В то же время, законодательством предусмотрено, что Верховный Суд Украины останавливает работу с момента начала работы нового Верховного Суда, то есть с 15 декабря прошлого года.

После ВККС решение о переводе судей должен принят Высший совет правосудия и подписать соответствующие указы президент.