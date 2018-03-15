Мосийчук: на Закарпатье предотвратили погромы венгерских меньшинств

"Задержаны 18 человек, и я так понимаю, задержания продолжаются".

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук утверждает, что в Закарпатской области на 15 марта планировались погромы венгерских меньшинств, но их удалось предотвратить.

Об этом он заявил, выступая с трибуны Верховной Рады.

"Сегодня ночью на Закарпатье задержаны 18 человек, - и я так понимаю, задержания продолжаются, - которые готовили погромы венгерского меньшинства, цыганских меньшинств с целью во время отмечания годовщины создания Карпатской Украины создать провокацию, поссорить нас с венгерскими партнерами", - сказал Мосийчук.

Напомним, что отношения между Украиной и Венгрией в последнее время значительно ухудшились в связи с разногласиями по поводу языковых требований закона об образовании. Переходные положения этого закона предусматривают, что "лица, принадлежащие к коренным народам, национальных меньшинств Украины и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке".

Венгрия сочла это угрозой для ее диаспоры на Закарпатье.