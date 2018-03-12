Таможенник харьковского вокзала попался на взятках

Ему вменяют получение денег от пассажиров поездов за безпроблемный провоз багажа.

Следователи СБУ и Генеральной прокуратуры задержали по подозрению во взяточничестве главного государственного инспектора таможенного поста "Харьков-пассажирский".

Фото: khar.gp.gov.ua

Как сообщает пресс-служба СБУ, задокументированы четыре факта получения таможенником неправомерной выгоды от пассажиров за беспрепятственный провоз "товаров народного потребления" через границу гражданами РоSSийской Федерации. По данным прокуратуры Харьковской области, общая сумма взяток составила 11 тысяч рублей.

Во время получения очередной суммы - 5 тысяч рублей - он был задержан. Операция по задержанию проходила на Южном железнодорожном вокзале Киева.

Фото: khar.gp.gov.ua

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды). После предъявления подозрения прокуратура подаст в суд ходатайство об избрании таможеннику меры пресечения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
В Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчикаВ Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчика
Блок рекламы


Похожие новости
Военная прокуратура задержала замначальника Харьковского пограничного отрядаВоенная прокуратура задержала замначальника Харьковского пограничного отряда
Во Львове на взятке в 370 долларов попался доцент университета – полицияВо Львове на взятке в 370 долларов попался доцент университета – полиция
В Белгород-Днестровском и Чугуеве поймали на взятках заместителей военных комиссаров (обновлено)В Белгород-Днестровском и Чугуеве поймали на взятках заместителей военных комиссаров (обновлено)
Таможенники обнаружили оружие в посылках для украинских заробитчан в Италии (ФОТО)Таможенники обнаружили оружие в посылках для украинских заробитчан в Италии (ФОТО)
Депутат райсовета Днепра попался на магазинной кражеДепутат райсовета Днепра попался на магазинной краже
Суд избрал меру пресечения директору Николаевского аэропорта, который попался на взяткеСуд избрал меру пресечения директору Николаевского аэропорта, который попался на взятке
Под Одессой кандидат от БПП попался на подкупе избирателей (ВИДЕО)Под Одессой кандидат от БПП попался на подкупе избирателей (ВИДЕО)
Пограничники и таможенники Украины и Молдовы начали совместный контроль в Одесской областиПограничники и таможенники Украины и Молдовы начали совместный контроль в Одесской области
СБУ задержала группу львовских таможенников при получении взятки 8 тысяч гривен (ВИДЕО)СБУ задержала группу львовских таможенников при получении взятки 8 тысяч гривен (ВИДЕО)
Суд арестовал начальника Харьковского университета Воздушных силСуд арестовал начальника Харьковского университета Воздушных сил
Последние новости
Подгружаем последние новости