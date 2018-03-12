Таможенник харьковского вокзала попался на взятках
Ему вменяют получение денег от пассажиров поездов за безпроблемный провоз багажа.
Следователи СБУ и Генеральной прокуратуры задержали по подозрению во взяточничестве главного государственного инспектора таможенного поста "Харьков-пассажирский".
Как сообщает пресс-служба СБУ, задокументированы четыре факта получения таможенником неправомерной выгоды от пассажиров за беспрепятственный провоз "товаров народного потребления" через границу гражданами РоSSийской Федерации. По данным прокуратуры Харьковской области, общая сумма взяток составила 11 тысяч рублей.
Во время получения очередной суммы - 5 тысяч рублей - он был задержан. Операция по задержанию проходила на Южном железнодорожном вокзале Киева.
Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды). После предъявления подозрения прокуратура подаст в суд ходатайство об избрании таможеннику меры пресечения.
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