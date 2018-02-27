США выделили $40 млн на борьбу с иностранной пропагандой
Ожидается, что США сосредоточатся на борьбе с кремлевской дезинформацией.
Госдепартамент США и Пентагон договорились выделить как минимум $40 млн на борьбу с иностранной пропагандой.
Об этом сообщил заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и государственных дел Стив Гольдштейн, передает Politico.
"Это финансирование критически важное для обеспечения того, чтобы мы могли продолжать отвечать на злоумышленное влияние и дезмнформацмю, и чтобы мы смогли привлечь глубокие партнерские отношения с нашими союзниками, Кремниевой долиной и другими партнерами в этой борьбе", - сказал Гольдштейн, отметив, что часть суммы добавил частный сектор.
Два ведомства подписали меморандум о взаимопонимании относительно перевода денег из Пентагона в государственный американский центр Global Engagement Center.
В 2016 году этот центр был основан для борьбы с исламистской пропагандой, отмечает Politico. Однако впоследствии его мандат расширили для того, чтобы включать противодействие дезинформации, которую финансируют отдельные государства.
Несмотря на то, что РоSSию прямо не назвали во время объявления о соглашении,а то, что РоSSию прямо не назвали во время объявления о соглашении, ожидается, что в первую очередь будет вестись борьба с кремлевской пропагандой.
Напомним, ранее сообщалось, что США помогут Грузии в борьбе против роSSийской пропаганды.
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Политика
27.02.2018 15:24