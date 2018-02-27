Ожидается, что США сосредоточатся на борьбе с кремлевской дезинформацией.

Госдепартамент США и Пентагон договорились выделить как минимум $40 млн на борьбу с иностранной пропагандой.

Об этом сообщил заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и государственных дел Стив Гольдштейн, передает Politico.

"Это финансирование критически важное для обеспечения того, чтобы мы могли продолжать отвечать на злоумышленное влияние и дезмнформацмю, и чтобы мы смогли привлечь глубокие партнерские отношения с нашими союзниками, Кремниевой долиной и другими партнерами в этой борьбе", - сказал Гольдштейн, отметив, что часть суммы добавил частный сектор.

Два ведомства подписали меморандум о взаимопонимании относительно перевода денег из Пентагона в государственный американский центр Global Engagement Center.

В 2016 году этот центр был основан для борьбы с исламистской пропагандой, отмечает Politico. Однако впоследствии его мандат расширили для того, чтобы включать противодействие дезинформации, которую финансируют отдельные государства.

Несмотря на то, что РоSSию прямо не назвали во время объявления о соглашении,а то, что РоSSию прямо не назвали во время объявления о соглашении, ожидается, что в первую очередь будет вестись борьба с кремлевской пропагандой.