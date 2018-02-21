Добкин обзавелся партией

"Партия зарегистрирована 15 февраля. Партия называется "Христианские социалисты".

?Добкин обзавелся партией
Фото: Сергей Нужненко

Депутат Верховной Рады Михаил Добкин, который разорвал отношения с "Оппозиционным блоком", обзавелся собственной партией под названием "Христианские социалисты".

Об этом он рассказал 20 февраля в эфире NewsOne.

"Партия зарегистрирована 15 февраля. Партия называется "Христианские социалисты". Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Такой себе лайт-вариант. Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление – это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности такие, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми", - заявил Добкин.

Фото: facebook.com / Михаил Добкин

В реестре общественных формирований указано, что председателем партии является Артур Мартин, помощник Добкина и депутат Харьковского областного совета. Но это не новая партия, а переименованный "Блок местных громад".

Напомним, что Добкин заявил о выходе из состава "Оппозиционного блока" в связи с прошедшим голосованием по судебной реформе. Ее поддержали 20 из 43 депутатов из "Оппоблока", среди которых, в частности, сопредседатели фракции Юрий Бойко и Александр Вилкул. Лишь двое проголосовали против - это Вадим Новинский и Добкин.


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