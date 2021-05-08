В Карпатах за ночь выпало около 20 см снега

Температура воздуха -3°С.

На горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области за ночь выпало до 20 см снега

Об этом говорится на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Утром в этом регионе пасмурно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с.

Температура воздуха -3°С.

По данным снеголавинных станций, 8 мая на высокогорье Ивано-Франковской области и на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Лавинобезопасными 8-9 мая будут и на высокогорье западной и центральной части Закарпатья.

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