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2021-05-08
В Карпатах за ночь выпало около 20 см снега
Температура воздуха -3°С.
На горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области за ночь выпало до 20 см снега
Об этом говорится на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
Утром в этом регионе пасмурно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с.
Температура воздуха -3°С.
По данным снеголавинных станций, 8 мая на высокогорье Ивано-Франковской области и на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
Лавинобезопасными 8-9 мая будут и на высокогорье западной и центральной части Закарпатья.