На минувшей неделе “бабье лето” радовало киевлян четыре дня подряд

На минувшей неделе &ldquo;бабье лето&rdquo; радовало киевлян четыре дня подряд

Через неделю после начала метеорологической осени в столицу пришло “бабье лето”. На прошлой неделе “бабье лето” продолжалось с четверга, 22 октября, до воскресенья, 25 октября.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского определили температурные параметры “бабьего лета”. 

Согласно расчетам украинских климатологов, “бабье лето” охватывает период со среднесуточной температурой воздуха не ниже +11,5 градусов Цельсия.

Согласно сообщению, в этом году “бабье лето” пришло в Киев ровно через неделю после начала метеорологической осени. “Бабье лето” началось в прошлый четверг, 22 октября, и продолжалось до воскресенья, 25 октября.

Напомним, 17 октября в Киеве с самого утра начался сильный ливень. Из-за обильных осадков улица столицы были сильно затоплены, что значительно усложнило передвижение по городу автомобилистам и создало пробки. Также сообщается о поваленных стихией деревьях. Среди прочего, на улице Кирилловской было остановлено движение трамваев. Кроме того, река Лыбедь вышла из берегов. 

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков.

Фото: espreso.tv


Игорь Бровко, КиевВласть

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