В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают тушить три очага возгорания
К тушению привлечены 366 человек и 88 единиц техники.
Речь идет о Корогодском, Котовском и Денисовецком лесничествах, сообщили в пресс-службе ГосЧС.
"Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 366 человек и 88 единиц техники, их них от ГосЧС - 307 человек личного состава и 63 единицы техники, в том числе три самолета АН-32П и три вертолета.
Только за 12 апреля спасатели 143 раза (370 т) из авиации сбрасывали воду на очаги горения.
Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучений не изменились - в Чернобыле - 0, 020 мР/час, на КПД Дитятки - 0,01 при контрольно допустимом уровне до 0,055 мР/час.
Напомним, пожар в Чернобыльской зоне длится уже десятый день. Он нанес убытки в несколько десятков миллионов гривен. Среди основных причин масштабного возгорания называется пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.
Ранее сообщалось, что полиция установила личность поджигателя, из-за действий которого произошел пожар в зоне отчуждения. Это 27-летний житель села Раговка Киевской области, который поджог траву "ради забавы".