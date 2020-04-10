ТОП-3 пород собак, которые станут лучшими защитниками

Собака — не только лучший друг человека, но и самый надежный защитник своего хозяина и дома. Но некоторые породы собак отличаются особой преданностью и смелостью, благодаря чему именно они считаются лучшими охранниками.

Бордоский дог

Собаки этой породы имеют очень массивную голову и шею, поэтому один лишь их внешний вид может сильно напугать. Такие анатомические особенности позволят собаке легко впиться в глотку врагу. Принимая во внимание потенциальную опасность такой породы, владельцу придется уделить особое внимание воспитанию и дрессировкам, чтобы бордоский дог не стал угрозой для простых прохожих.

Кане корсо

Внешне эти собаки выглядят довольно "страшно", поэтому обижать их хозяина никому точно не захочется. Представители этой породы становятся отличными защитниками, которые всегда готовы заступиться за своего хозяина. Воспитанием собаки нужно заниматься обязательно, иначе агрессия может перейти даже на членов семьи.

Тибетский мастиф

Это очень сильные и выносливые собаки. Чтобы они были послушными и не проявляли агрессию, нужно заниматься дрессировками ежедневно. Заводить тибетского мастифа неопытным хозяевам не советуют, ведь надо хорошо понимать психологию таких животных, чтобы правильно их воспитать.

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