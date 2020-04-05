Лесной пожар в Чернобыльской зоне потушен

Однако отдельные очаги продолжают тлеть.

Лесной пожар в Чернобыльской зоне потушен
Фото: kv.dsns.gov.ua

Пожарные с помощью авиации сбросили на открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения 50 тонн воды, пожар потушен. Об этом сообщили в ГосЧС.

"По состоянию на 7:00 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов. Проводится воздушная разведка авиацией ГосЧС", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что радиационный фон в пределах нормы. Однако ранее спасатели сообщали, что тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках.

Напомним, сообщение о верховом лесном пожаре на территории лесничества возле бывшего села Владимировка поступило в субботу 13:22.

В 14:30 и 14:53 из Нежина для тушения пожара вылетели два самолета Ан-32П, а в 15:33 отправился также вертолет Ми-8.

Всего к тушению пожара привлекли 91 спасателя и 18 единиц техники.

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