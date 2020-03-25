ТОП-3 породы собак, которые продлевают жизнь своим владельцам

Собаки очень положительно влияют на здоровье своих хозяев, воздействуя на их психологическое состояние и сердечно-сосудистую систему. По словам американских исследователей, у людей, которые живут с собакой, риск преждевременной смерти ниже на 24%, а вероятность проблем с сердцем ниже на 31%.

Общаясь с питомцем, человек получает массу положительных эмоций, а прогулки с собакой — это уникальная возможность поддерживать правильную физическую нагрузку. Также это благоприятно сказывается на нервной системе. Представляем вашему вниманию ТОП-3 породы собак, которые известны своей любовью и преданностью к людям.

Лабрадор

Эта порода собак отлично подходит и для детей, и для пожилых людей, и даже для людей с ограниченными возможностями. Лабрадоры хорошо поддаются дрессировке, понимают, чего от них хочет хозяин и чувствуют его настроение. Они преданны и послушны. Имея живой ум и веселый характер, эта собака много времени может уделять играм и прогулкам. Если у вас плохое настроение, то лабрадор точно не даст вам заскучать.

Золотистый ретривер

Собаки этой породы живут для своей семьи и больше остальных выражают свою преданность хозяину. Эти собаки очень позитивные, они прекрасно скрасят хандру и одиночество любого человека. Высокий уровень интеллекта не позволяет этой собаке скучать долго время. Они легко поддаются дрессировке, постоянно изучают что-то новое и терпеливо ждут, пока хозяин освободится и пойдет с ними на прогулку.

Кинг чарльз спаниель

Эти питомцы никогда не дают унывать своим хозяевам. Кинг чарльз спаниели очень позитивные псы, которые радуют уже одним своим присутствием и внешним видом. Глядя на этого милого песика, нельзя не улыбнуться. Они милые, ласковые, игривые и любят сидеть на руках у хозяев. Животное нельзя оставлять в одиночестве, поэтому будьте готовы, что все поездки и отпуска вы проведете вместе со своим питомцем. Он ежедневно будет поддерживать в норме ваше эмоциональное состояние и поднимать настроение.