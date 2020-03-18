Породы собак, которые очень ленивы и неповоротливы

Большинство собак активны и всегда с радостью отправляются на прогулку. Но есть и такие, которым все эти игры на свежем воздухе с мячом и палкой настоящее испытание. Им бы поваляться на диване, рядом с любимым хозяином – вот, где настоящее счастье. Кинологи назвали три породы собак, которые идеально подходят для тех, кто не готов часами выгуливать питомца.

Ньюфаундленд

Большой, лохматый, красивый и очень преданный пес породы ньюфаундленд дружелюбен, прекрасно ладит с детками. Эти собаки – отличные охранники и сторожа, но вот что касается активности, это не про ньюфандленда. Этот добрый гигант предпочитает поспать лишний раз.

Бассет-хаунд

Упрямый и ленивый бассет-хаунд – практически идеальная порода собак для содержания в городских квартирах. О своем охотничьем прошлом представители этой породы забыли давным-давно. Бассет-хаунд с томными, наполненными грустью, огромными глазами всем своим видом дает понять, чтобы все желающие побегать и поиграть в активные игры оставили его в покое.

Английский бульдог

Английские бульдоги спят или просто лежат большую часть суток. Что-что, а поспать эти лежебоки обожают. В силу физиологических особенностей представителям этой породы в принципе не приспособлены к активному образу жизни. Даже небольшая пробежка заканчивается сильной одышкой и усталостью.

Не заводите представителей вышеуказанных пород в своем доме, если вы привыкли к постоянному движению. Вам больше подойдут совершенно другие собачки – сильные, выносливые, ловкие. Топ-5 самых активных пород домашних псов.