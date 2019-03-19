ГосЧС предупреждает об угрозе схода лавин в Карпатах
Накануне сошла лавина из мокрого снега в Ивано-Франковской области.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Об этом сообщается на сайте ГосЧС.
"19 марта, в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Также спасатели проинформировали о сходе снежной лавины в Прикарпатье.
"При обследовании лавинных очагов Сл Пожежевская (Ивано-Франковская обл.) обнаружен сход лавины мокрого снега с северо-восточного склона г.Брескул. Объем и ущерб уточняются", - сообщили в ГосЧС.
Напомним, в феврале на Закарпатье снежная лавина перекрыла трассу Мукачево - Львов.
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14.03.2019 11:33