ГосЧС предупреждает об угрозе схода лавин в Карпатах

Накануне сошла лавина из мокрого снега в Ивано-Франковской области.

ГосЧС предупреждает об угрозе схода лавин в Карпатах
ГосЧС предупреждает об угрозе схода лавин
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"19 марта, в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Также спасатели проинформировали о сходе снежной лавины в Прикарпатье.

"При обследовании лавинных очагов Сл Пожежевская (Ивано-Франковская обл.) обнаружен сход лавины мокрого снега с северо-восточного склона г.Брескул. Объем и ущерб уточняются", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, в феврале на Закарпатье снежная лавина перекрыла трассу Мукачево - Львов.


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