В Чернобыльской зоне увеличилась популяция "краснокнижного" орлана-белохвоста
Исследователи также зафиксировали дятла белоспинного, тетерева, сорокопута серого и пять групп лошадей Пржевальского.
В Чернобыльской зоне отчуждения возросла популяция орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу Украины.
Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения со ссылкой на результаты совместного исследования "Украинского центра исследования хищных птиц" и ГСП "Экоцентр", передает "Интерфакс-Украина".
"В конце декабря были проведены полевые исследования в Зоне отчуждения … Маршруты, по которым проводился учет, имели целью охватить как можно большую часть Зоны отчуждения, однако приоритетом были поймы рек Припять и Уж, водоем-охладитель ЧАЭС … Наибольшее количество птиц (орланов) было зафиксировано на водоеме-охладителе - 13 особей. Общее количество – 20 особей. Это вдвое больше, чем при аналогичных поисках в 2008 году", - говорится в сообщении.
Кроме орланов, исследователи также зафиксировали дятла белоспинного, тетерева, сорокопута серого (также занесены в Красную книгу Украины), пять групп лошадей Пржевальского общей численностью 34 особи.
Напомним, ранее в Красную книгу Украины внесли лося.
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27.12.2017 13:32