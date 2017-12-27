?В Чернобыльской зоне увеличилась популяция "краснокнижного" орлана-белохвоста

Исследователи также зафиксировали дятла белоспинного, тетерева, сорокопута серого и пять групп лошадей Пржевальского.

Фото: svidok.info

В Чернобыльской зоне отчуждения возросла популяция орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу Украины.

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения со ссылкой на результаты совместного исследования "Украинского центра исследования хищных птиц" и ГСП "Экоцентр", передает "Интерфакс-Украина".

"В конце декабря были проведены полевые исследования в Зоне отчуждения … Маршруты, по которым проводился учет, имели целью охватить как можно большую часть Зоны отчуждения, однако приоритетом были поймы рек Припять и Уж, водоем-охладитель ЧАЭС … Наибольшее количество птиц (орланов) было зафиксировано на водоеме-охладителе - 13 особей. Общее количество – 20 особей. Это вдвое больше, чем при аналогичных поисках в 2008 году", - говорится в сообщении.

Кроме орланов, исследователи также зафиксировали дятла белоспинного, тетерева, сорокопута серого (также занесены в Красную книгу Украины), пять групп лошадей Пржевальского общей численностью 34 особи.

Напомним, ранее в Красную книгу Украины внесли лося.