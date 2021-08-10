TikTok стал самым популярным приложением в мире, обогнав Facebook

Последний отчёт Nikkei Asia показал, что популярный сервис для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok обогнал Facebook в качестве самого загружаемого приложения в мире. До этого года Facebook крепко удерживала первую позицию, являясь самой популярной соцсетью в мире и привлекая миллионы пользователей.

TikTok стал самым популярным приложением в мире, обогнав Facebook

gizmochina.com

Рост числа пользователей TikTok в последнее время был обусловлен сочетанием ряда факторов, в том числе глобальной пандемии коронавируса, которая вынудила людей сидеть дома долгие месяцы. Это привело к резкому росту популярности платформы среди самых разных слоёв населения и возрастных групп, включая даже пожилых людей. Росту TikTok также поспособствовало прекращение преследования социальной сети властями США.

TikTok стал самым популярным приложением в мире, обогнав Facebook

gizmochina.com

Успех TikTok поспособствовал тому, что аналогичные сервисы запустили Instagram, YouTube и другие. Общее время просмотра роликов TikTok в США и Великобритании больше чем у YouTube, и короткие видеоролики привлекают всё больше внимания пользователей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi Mi Mix 4: дизайн и характеристики нового смартфонаXiaomi Mi Mix 4: дизайн и характеристики нового смартфона
Honor Magic 3 Pro отметился в бенчмарке с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт флеш-памятиHonor Magic 3 Pro отметился в бенчмарке с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт флеш-памяти
Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфоновXiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов
Глава WhatsApp высказался против технологии Apple, которая сканирует пользовательские фотоГлава WhatsApp высказался против технологии Apple, которая сканирует пользовательские фото
Самый маленький Android-смартфон в мире будет стоить 100 долларовСамый маленький Android-смартфон в мире будет стоить 100 долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Самый маленький Android-смартфон в мире будет стоить 100 долларовСамый маленький Android-смартфон в мире будет стоить 100 долларов
Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфоновXiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов
IDC: Apple осталась лидером на рынке планшетовIDC: Apple осталась лидером на рынке планшетов
Представлен первый в мире смартфон, в котором можно самостоятельно увеличить оперативную памятьПредставлен первый в мире смартфон, в котором можно самостоятельно увеличить оперативную память
Xiaomi обошла Apple по производству смартфонов в миреXiaomi обошла Apple по производству смартфонов в мире
Xiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в миреXiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в мире
Рекламодатели бегут от Apple из-за новой политики конфиденциальности iOS — реклама на Android стала дорожатьРекламодатели бегут от Apple из-за новой политики конфиденциальности iOS — реклама на Android стала дорожать
Смартфоны Xiaomi после обновления перестали заряжаться до 100%Смартфоны Xiaomi после обновления перестали заряжаться до 100%
Clubhouse стал официально доступен на AndroidClubhouse стал официально доступен на Android
Facebook запустит мобильное приложение для бывших заключенныхFacebook запустит мобильное приложение для бывших заключенных
Последние новости
Подгружаем последние новости