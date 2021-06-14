Скоро выйдет доступный 5G-смартфон Nokia XR20 с процессором Snapdragon 480

В апреле компания HMD Global анонсировала смартфоны Nokia X10 и Nokia X20, поддерживающие работу в сетях мобильной связи пятого поколения (5G). Как теперь сообщают сетевые источники, в скором времени у этих аппаратов может появиться собрат в лице модели Nokia XR20.

Nokia X20 / изображение производителя

Информация о новинке обнародована в популярном бенчмарке Geekbench. Тест говорит об использовании процессора Qualcomm Snapdragon 480, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Объём оперативной памяти указан в размере 4 Гбайт, но есть положения, что в продажу также поступят версии с другим размером ОЗУ, например, с 6 Гбайт.

Geekbench

Сведений о характеристиках дисплея и камер на данный момент нет. Модель Nokia X20, напомним, оборудована 6,67-дюймовым экраном формата FHD+, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и тыльной квадрокамерой в конфигурации 64 + 5 + 2 + 2 млн пикселей.

В одноядерном тесте аппарат Nokia XR20 показал результат в 509 баллов, в многоядерном — 1455 баллов. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 11. По всей видимости, официальная презентация новинки состоится в самое ближайшее время.



