Китай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против Huawei

По сообщениям сетевых источников, Китай даёт последнюю возможность Швеции отменить запрет на использование в стране телекоммуникационного оборудования компании Huawei. Если этого не случится, то власти Поднебесной введут ответные санкции против шведской компании Ericsson, являющейся одним из главных конкурентов Huawei на телекоммуникационном рынке.

Китай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против Huawei

Изображение: Thomas Peter / Reuters

Источник говорит о том, что участие Ericsson в следующем раунде масштабного расширение сети 5G в Китае напрямую зависит от того, изменит или нет Стокгольм свою позицию в отношении Huawei. Напомним, шведский регулятор запретил местным операторам связи использовать 5G-оборудование Huawei в октябре прошло года, сославшись на соображения национальной безопасности. В настоящее время Huawei пытается обжаловать запрет в шведском суде. Решение по этому делу должно быть озвучено в ближайшие недели.

Стоит отметить, что китайские власти активно используют объём своего внутреннего рынка для защиты деловых и внешнеполитических интересов. В прошлом году Китай ограничил импорт австралийского вина, говядины и других товаров после того, как Австралия ввела санкции против Huawei и призвала провести расследование причастности Поднебесной к пандемии коронавируса.

После запрета оборудования Huawei в Швеции, китайские власти и контролируемые государством СМИ назвали это решение несправедливым. В их заявлениях говорилось, что Huawei не представляет угрозу безопасности и что санкции Швеции направлены на поддержку Ericsson. Ещё тогда Китай пригрозил ответными санкциями в отношении Ericsson и её крупнейшего акционера в лице инвестиционной компании Investor AB.

Перспектива ответных санкций побудила генерального директора Ericsson Борье Экхольма (B?rje Ekholm) развернуть кампанию в поддержку Huawei. Он раскритиковал шведских политиков и попросил юристов о помощи Huawei в борьбе с правительственными санкциями. Такое поведение главы Ericsson не удивительно, ведь доля Швеции от общего объёма продаж компании составляет 1 %, тогда как Китай занимает 8 %. В китайском подразделении Ericsson работают около 13 тыс. человек. Кроме того, на территории Китая шведская компания владеет заводом по производству разного оборудования.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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