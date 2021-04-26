Xiaomi будет устанавливать на новые смартфоны мощную камеру на 200 Мп

Компания Xiaomi начала тестировать новую камеру на 200 Мп, которую начнут устанавливать в будущих смартфонах. Камера будет оснащена датчиком изображения сверхбольшого оптического формата, но какая модель смартфонов Xiaomi получит ее первой, пока не сообщается.

Очевидно, что это будут устройства из будущей флагманской линейки Xiaomi. Руководство компании отмечает, что над производством камер для мобильных телефонов у них работает свыше тысячи человек, и в это направление вкладывают очень большие деньги.

Xiaomi станет первой компанией в мире, которая выпустит смартфон с 200-мегапиксельным датчиком. О новинке сообщил сетевой информатор Digital Chat Room.

В Сети предполагают, что проектируемый сенсор получит пиксели размером 0,64 мкм. Очевидно, будет реализована система объединения группы соседних пикселей в один для получения качественных изображений в условиях плохого освещения.

На сегодняшний день максимальное разрешение камер в смартфонах составляет 108 мегапикселей. Такую камеру, например, имеет модель смартфонов Xiaomi Mi Note 10. Вскоре Xiaomi выпустит новый смартфон Mi 10T Lite с оболочкой MIUI 12 на основе обновленной операционной системы Android 11.