"Киевстар" отличился "сервисом": за настройки мобильного с пенсионера взяли три тысячи гривен

В одном из магазинов сети "Киевстар" с пенсионера за вставленную в новый телефон сим-карту и базовые настройки девайса взяли три тысячи гривен. История, случившаяся в Днепре, стала известна благодаря дочери обманутого пенсионера, которая написала об этом в своем Facebook.

Ксения Лисничук (так зовут женщину) пишет, что ее отец покупал в кредит телефон в одном из магазинов "Киевстар" по Слобожанскому проспекту в Днепре. Видя, что покупатель уже немолод, продавцы вызвались помочь пенсионеру вставить сим-карту и сделать базовые настройки телефона. Тот охотно согласился, еще не зная, в какую сумму выльется ему предложенное "благодеяние".

Мужчина прозрел, когда увидел чек. Оказалось, что настройки от умельцев из "Киевстар" обошлись ему в 3000 гривен. Это притом, что стоимость самого телефона марки Xiaomi всего на 600 гривен выше – 3599 гривен.

"При покупке телефона ему предложили бесплатно настроить телефон (вставить симку и прочие мелочи, что тяжело сделать пенсионеру самостоятельно).Потом ему дали на подпись документы о кредите, после чего оказалось что настройки сточили 3000грн. При выяснении подробностей оказалось, что пострадавших много, а Киевстар бездействует", - пишет Ксения Лисничук.

В комментариях к ее публикации люди пишут, что такой случай – не первый и не единственный. И что нередко продавцы (кстати,не только из "Киевстара"), работающие с техникой, пытаются заработать на покупателях даже такими нечистоплотными способами.

"По принципу нагрей ближнего", "Таким сервисом и отличается Украина от Европы, там и не подумают стариков да и вообще всех дурить. Если покупаешь телефон, то все делают бесплатно. Сервис имею ввиду", "Странно, что деду еще и лодку резиновую для рыбалки не впихнули", "Нет слов!!!Твари!Люди и так нищие, а эти скоты их добивают!", "Я когда-то в Фокстроте хотела купить планшет,они стали предлагать настройки,но я категорически отказывалась. В итоге они мне сказали:,,Без настроек мы не продадим". И я ушла ни с чем", - делятся люди собственным опытом.

Напомним, компания "Киевстар" предупреждает своих клиентов о новой мошеннической схеме с использованием номеров этого оператора.