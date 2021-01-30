Vivo оказалась в пятёрке лидеров по объёму мировых поставок смартфонов за 2020 год

Согласно данным независимых аналитических компаний (IDC, Omdia) компания vivo в 2020 году вошла в ТОП-5 производителей смартфонов по объёму поставок на мировом рынке. В частности, IDC сообщила, что мировые поставки смартфонов vivo в минувшем году выросли на 1,5 % в сравнении с предыдущим годом.

По данным аналитиков, доля vivo на рынке смартфонов составила 8,6 %, что позволило ей занять 5 место глобального рейтинга. Vivo отгрузила за год 111,7 млн смартфонов по сравнению с 110,1 млн единиц в 2019 году.

На роSSийском рынке vivo также удалось занять уверенную позицию, где в первом полугодии 2020 года бренд вошел в пятёрку по объёму поставок смартфонов. Результаты можно связать как со всплеском спроса на флагманские модели, так и с ростом популярности бюджетных моделей, которые предлагают потребителям решения, оптимальные по соотношению стоимости и функциональности.

В прошлом году компания представила новую флагманскую серию смартфонов X50, а затем вывела на рынок собственную серию наушников и анонсировала ряд важных проектов.

Также было сформировано ключевое стратегическое направление на 2021 год: компания сосредоточится на поддержке активного образа жизни и продолжит предлагать своим клиентам современные решения для создания высококачественного фото и видео контента, чтобы пользователи могли выражать свои эмоции, делиться впечатлениями, творить и развиваться. Главным проектом в данном направлении станет поддержка компанией Чемпионатов по футболу Евро-2020 и Евро-2024. Vivo подписала долгосрочный проект с УЕФА , в дополнение к ранее заключённому контракту с ФИФА на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.

Новая флагманская серия vivo X50 сразу завоевала популярность среди пользователей после анонса. Смартфон X50 Pro обладает камерой с первой в мире профессиональной стабилизацией. 60x Гиперзум обеспечивается с помощью сочетания уникального алгоритма масштабирования от vivo и телеобъектива с пятикратным увеличением. Аппарат также имеет режимы «Ночной портрет» и Astro Mode для съёмки в ночное время.

Камера флагманской модели X50 с двумя линзами обеспечивает 20-кратное цифровое увеличение благодаря передовому алгоритму масштабирования. В полной темноте автоматически включается ультимативный ночной режим, в котором используется инновационный алгоритм шумоподавления с помощью искусственного интеллекта.

Новая V20 Серия отличается высокой функциональностью. Модель vivo V20 с 44 Мп фронтальной камерой с режимом автофокусировки (AF) позволяет обеспечить чёткие селфи вне зависимости от того, держит ли пользователь смартфон в руках или использует для этого селфи-палку. В новом ночном режиме для штатива улучшается стабилизация и повышается экспозиция. Смартфон основан на 8-нм высокопроизводительном восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 720G.

Тройная камера смартфона V20 SE с разрешением 48 Мп и искусственным интеллектом обеспечивает качественные снимки, а 16-Мп фронтальная камера позволяет уловить мельчайшие детали. Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 обеспечивает быструю и бесперебойную работу всех приложений и игр. Смартфон также поддерживает технологию NFC .

Обе модели поддерживают быструю зарядку FlashCharge мощностью 33 Вт, позволяющую восполнить заряд батареи до 65 % всего за 30 минут.

Смартфоны Y Серии ориентированы на молодую аудиторию, которой требуется практичный смартфон с продвинутой камерой для создания профессиональных фото и мощным аккумулятором, чтобы всегда быть на связи.

Новая модель Y30 с 6,47-дюймовым дисплеем, поддержкой NFC и портом Type-C отличается элегантностью и продуманностью каждой детали.

Модель vivo Y20 с 6,51-дюймовый дисплеем Halo FullView, тройной ИИ-камерой с поддержкой макросъёмки, сканером отпечатков на боковой грани и батареей ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает специальный режим защиты зрения, позволяющий отфильтровывать вредный синий свет, снижая тем самым нагрузку на глаза.

Модель vivo Y1s, оснащённая 6,22-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 4030 мА·ч работает под управлением Android 10. Корпус смартфона изготовлен по инновационной технологии, которая добавляет особую текстуру 3D-изгибам и делает приятным на ощупь.



