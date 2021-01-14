MIUI 13 дебютирует на Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Note 11 во второй половине 2021 года

Xiaomi только представила MIUI 12.5 вместе с новейшим флагманским смартфоном Mi 11, а в Сети уже появилась информация о грядущей MIUI 13. Предполагается, что следующая версия фирменной прошивки Xiaomi будет анонсирована во втором квартале этого года. Один из пользователей ресурса XDA Developers обнаружил любопытные подробности о MIUI 13 в исходном коде фирменного сайта miui.com.

gizchina.com

Согласно обнаруженным данным, одними из первых устройств, на которых дебютирует новая версия ПО , станут ещё не анонсированные Mi Mix 4 и Mi Note 11. Планы по выпуску первого были подтверждены Xiaomi, однако предполагалось, что серия Mi Note канет в небытие. Напомним, что Mi Note 10 был представлен ещё в 2019 году. О Mi Note 11 в данный момент ничего не известно, однако есть надежды, что вскоре мы узнаем первые подробности об этом смартфоне.

gizchina.com

Что касается Mi Mix 4, предполагается, что этот телефон станет первым устройством Xiaomi со скрытой под дисплеем фронтальной камерой. Такое предположение выглядит весьма правдоподобным, учитывая, что все смартфоны семейства Mi Mix в какой то мере являются концептуальными устройствами, на которых испытываются новые технические решения. Предполагается, что Mi Note 11 и Mi Mix 4 будут представлены во второй половине этого года.



