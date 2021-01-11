Технология голограмм из «Звёздных войн» обещает стать реальностью на смартфонах в этом году

Оригинальный фильм «Звёздные войны» 1977 года, позже выпущенный под названный «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», вдохновил поколения режиссёров и других авторов. Голографическая трансляция принцессы Леи с дроида R2-D2 Оби-Вану Кеноби и Люку Скайуокеру также вдохновила учёного Тейлора Скотта (Taylor Scott).

Учёный, подавший заявку на свой первый патент в возрасте 15 лет, занят воплощением в реальности голограмм, подобных тем, которые были созданы любимым дроидом в классическом фильме. И основанная господином Скоттом компания IKIN из Сан-Диего находится на пороге достижения цели. Во время выставки CES, которая начнётся в понедельник, IKIN встретится с потенциальными продавцами и инвесторами и обсудит разрабатываемый аксессуар для смартфона, который обещает быть доступным по цене и превратить контент на устройстве в трёхмерные голограммы.

«В течение многих лет люди считали голографическую коммуникацию своего рода идеализированным волшебным будущим, а на самом деле это 2021 год», — заявил Тейлор Скотт. Аксессуары IKIN создают трёхмерные голограммы, которые можно просматривать при дневном свете со смартфонов Android или iOS с помощью специальной запатентованной линзы из химического полимера — первый патент господина Скотта касался именно полимеров.

IKIN сама будет создавать голографический контент — компания уже разработала игры и технические демонстрации. Впрочем, ожидается, что разработчики мобильных приложений в будущем будут лицензировать эту технологию. Потребители для запуска голограмм будут покупать особый аксессуар — приспособление, разработанное под размеры смартфона и выступающее буквально порталом в многомерный мир.

Например, можно будет изучить фотогалерею своего смартфона так, словно человек смотрит картинную галерею. А при выборе соответствующих изображений они будут выводиться в 3D, и ими можно будет управлять (например, вращать и увеличивать объекты). Подобное взаимодействие можно использовать и в играх, причём пальцы будут выступать контроллером. Видеоконференции и встречи могут иметь реальную глубину. «У нашей технологии много применений помимо игр, — считает технический директор IKIN Джо Уорд (Joe Ward). — Многоэкранная функциональность, взаимодействие с социальными сетями — мы действительно собираемся использовать всю эту экосистему».

IKIN планирует выпустить свои первые потребительские аксессуары для смартфонов уже в этом году. Продукт, торговая марка которого называется RYZ, опирается на искусственный интеллект, который подстраивается под каждого пользователя, и среду, в которой используется. Вывод голограммы будет подстраивается под положение глаз и головы пользователя.

Компания уже разрабатывает устройства, способные выводить более крупные голограммы. IKIN привлекла более $13 млн инвестиций и ищет стратегического партнёрства, чтобы привлечь ещё как минимум $10 млн. «Это первая версия совершенно новой формы технологии, — сказал господин Скотт. — Что касается эмоционального участия пользователя в мобильном окружении, то это и вовсе качественный скачок, который приведёт нас к воплощению той футуристической идеи из "Звёздных войн", о которой мы мечтали годами». Посмотрим, не станет ли технология лишь очередной яркой демонстрацией с минимальными последствиями на массовом рынке.



