Навесные триггеры Xiaomi Black Shark упростят управление в играх

Навесные триггеры Xiaomi Black Shark упростят управление в играх

Марка Black Shark, поддерживаемая китайской компанией Xiaomi, анонсировала ряд новых аксессуаров для смартфонов: в частности, дебютировали дополнительные физические контроллеры для управления в играх.

Триггеры Black Shark Shoulder Buttons закрепляются на корпусе сотового аппарата подобно клипсам. Каждый из таких мини-контроллеров содержит две кнопки управления. Пользователи смогут установить, скажем, два триггера в верхней части смартфона при его удержании в альбомной ориентации. Цена новинок — приблизительно $6 за штуку.

Кроме того, анонсировано зарядное устройство Black Shark Dual-Port. Оно, как отражено в названии, наделено двумя портами — это разъёмы USB Type-C и USB Type-A. Максимальная мощность составляет 30 Вт. Упомянут складной штекер для подключения к электрической розетке. Стоимость составляет $12.

Навесные триггеры Xiaomi Black Shark упростят управление в играх

Наконец, анонсированы соединительные кабели. Это шнур Black Shark Type-C Data Cable с разъёмом USB Type-A с одной стороны и расположенным под углом коннектором USB Type-C с другой стороны. Стоит аксессуар $9.

Навесные триггеры Xiaomi Black Shark упростят управление в играх

Для владельцев Apple iPhone будут предлагаться кабели Black Shark Lightning Data Cable и Lightning Fast Charging Data Cable. Они снабжены коннекторами Lightning и USB Type-A. Стоимость составляет соответственно $9 и $11.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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