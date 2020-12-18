Samsung и Intel разогнали ядро автономной сети 5G до 305 Гбит/с

Samsung Electronics объявила о значительном достижении в показателях производительности ядра автономной (SA) сети 5G, чего она достигла благодаря партнёрству с Intel . Полученная на практике скорость обработки данных ядром 5G SA Core составила 305 Гбит/с на сервер, что, например, позволит одновременно обеспечить трансляцию потокового видео с качеством 576i/480i для 200 тыс. абонентов. Это снизит издержки на развёртывание сетей 5G, что хорошо.

«Обычно для обработки данных требуется сложный путь с использованием нескольких ядер, включая ядра распределения, передачи и обработки пакетов, — сообщается в пресс-релизе компании. — Сетевой адаптер Intel Ethernet E810 с улучшенным DDP позволяет оптимизировать функции распределения и передачи данных сетевым адаптером и ядрами центрального процессора, что способствует повышению производительности».

Фактически Samsung и Intel реализовали упрощённую конфигурацию системы и поэтому смогли повысить эффективность обработки пакетов и общей работы сети. Кроме сетевого адаптера Intel Ethernet E810 в этом помогла платформа на процессорах Intel Xeon Scalable второго поколения. Кроме роста пропускной способности ядра сети 5G также снизились задержки при обращении, что также важно, как и рост обмена данными.

Интересно, что Samsung смотрит дальше развёртывания сетей пятого поколения. Именно поэтому так важна скорость обработки потоков на отрезке серверов. Зачем? Это будет способствовать внедрению сетей следующего — шестого поколения (6G). Такие сферы как дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR) и подключённые автомобили (V2X) будут требовать обработки всё больших и больших данных за кратчайшее время, а это не только каналы передачи, но также платформы по обработке пакетов.



