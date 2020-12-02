Сети 5G распространяются по миру быстрее, чем ожидалось, даже несмотря на пандемию

Согласно свежему докладу компании Ericsson, несмотря на пандемию COVID-19, мировое развёртывание технологии беспроводной связи 5G проходит гораздо быстрее, чем ожидалось. Компания прогнозирует, что к 2026 году доступ к 5G будут иметь 60 % мирового населения. По словам шведского производителя телекоммуникационного оборудования, это самое быстрое развёртывание новой технологии мобильных сетей.

По данным отчёта, к концу текущего года в мире будет насчитываться 218 млн пользователей 5G. Ещё в июле компания прогнозировала, что к концу года их число составит 190 млн. К 2026 году пользоваться 5G будут уже 3,5 млрд, человек по всему миру, считают аналитики. Ранее называлась цифра в 2,5 млрд пользователей беспроводных сетей 5-го поколения к 2025 году.

Активное развёртывание технология 5G происходит в США , Китае, Южной Корее, Великобритании и ряде других стран. Высокая скорость соединения 5G открывает помимо прочего возможности использования более продвинутых технологий самоуправляемых автомобилей и дополненной реальности, говорится в отчёте.

Предполагалось, что 2020-й станет годом массовой интеграции поддержки 5G в мобильные устройства наиболее ходового сегмента — так называемого начального. Однако пандемия коронавируса нарушила эти планы. Тем не менее COVID-19 в какой-то степени сыграл на руку поставщикам мобильных услуг — они занялись активным развёртыванием инфраструктуры, необходимой для использования 5G. Например, в Китае широкое покрытие 5G стало одним из важнейших внутренних приоритетов страны. Несмотря на то, что многие компании уже выпустили свои мобильные устройства с поддержкой 5G, основным драйвером развития являются крупные игроки, вроде той же Apple . Последняя только недавно выпустила новую серию смартфонов iPhone 12 с поддержкой нового стандарта связи. По мнению аналитиков, это станет существенным стимулом к дальнему росту покрытия 5G.

По данным Ericsson, к настоящему моменту поддержку сетей 5G обеспечивают более 100 операторов связи по всему миру. Ведущим рынком является Китай . В Поднебесной многие компании уже готовы предложить недорогие смартфоны стоимостью до $200 и даже меньше с поддержкой нового стандарта связи, в то время как в остальном мире цена на подобные устройства начинается примерно с $300.

По данным отчёта, среди примерно 200 млн пользователей 5G в этом году 175 млн станут именно жители Китая. К 2020 году пользоваться новым стандартном беспроводной связи в этой стране будут примерно 11 % пользователей мобильных сетей. Количество пользователей 5G в США и Канаде в свою очередь к концу года составит 14 млн человек или 4 % от общего числа пользователей мобильных сетей. Согласно прогнозу, к 2026 году количество пользователей 5G в США вырастит до 80 %. А среди населения Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея) на новый стандарт будут полагаться 66 % пользователей мобильных сетей.



