?В Черкасской области хакер за деньги помогал прослушивать телефоны и читать сообщения

Он был задержан после установки вредоносного ПО на смартфон местного ІТ-специалиста, которого "заказал" конкурент.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Черкасской области хакера, удаленно устанавливавшего программное обеспечение для снятия информации со смартфонов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

По данным предварительного расследования, житель Умани за деньги давал своим "клиентам" несанкционированный доступ к смартфонам "объектов наблюдения". Для этого хакер использовал вредоносное программное обеспечение, которое позволяло удаленно записывать и прослушивать телефонные разговоры, а также контролировать общение в мессенджерах.

В частности, правоохранители задокументировали факт установления соответствующей программы слежения на смартфон местного ІТ-специалиста, которого "заказал" конкурент.

Во время обыска у подозреваемого обнаружили компьютерную технику с вредоносным ПО и черновые записи, подтверждающие его противоправную деятельность.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 361-1 УК (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), злоумышленнику сообщено о подозрении.