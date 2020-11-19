Sony готовит свой первый 5G-смартфон среднего уровня — Xperia 10 III

Интернет-источники опубликовали неофициальную информацию о нескольких смартфонах Sony Xperia, анонс которых ожидается в первом квартале следующего года. Утверждается, в частности, что к выпуску готовится первое устройство Xperia среднего уровня с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).

Фотографии Reuters

Речь идёт об аппарате Xperia 10 III. Говорится, что в его основу ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 690. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Скорость загрузки данных через сотовые сети теоретически может достигать 2,5 Гбит/с.

Ещё одной новинкой, по слухам, станет модель Xperia L5. Её кремниевым «сердцем» якобы послужит процессор MediaTek Helio P35 с восемью ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320. Этот смартфон будет рассчитан на работу в сетях 4G/LTE.

Наконец, говорится о подготовке флагманского аппарата Xperia 1 III на платформе Snapdragon 875. Эта модель, как отмечается, получит «более четырёх камер». Таким образом, можно предположить, что Sony оснастит устройство совершенно новым многокомпонентным тыльным блоком камер.

Официальный анонс всех трёх смартфонов, предположительно, состоится в конце февраля. Разработчик, разумеется, эти сведения не подтверждает.



