Sony готовит свой первый 5G-смартфон среднего уровня — Xperia 10 III

Интернет-источники опубликовали неофициальную информацию о нескольких смартфонах Sony Xperia, анонс которых ожидается в первом квартале следующего года. Утверждается, в частности, что к выпуску готовится первое устройство Xperia среднего уровня с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).

Sony готовит свой первый 5G-смартфон среднего уровня — Xperia 10 III

Фотографии Reuters

Речь идёт об аппарате Xperia 10 III. Говорится, что в его основу ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 690. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Скорость загрузки данных через сотовые сети теоретически может достигать 2,5 Гбит/с.

Ещё одной новинкой, по слухам, станет модель Xperia L5. Её кремниевым «сердцем» якобы послужит процессор MediaTek Helio P35 с восемью ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320. Этот смартфон будет рассчитан на работу в сетях 4G/LTE.

Sony готовит свой первый 5G-смартфон среднего уровня — Xperia 10 III

Наконец, говорится о подготовке флагманского аппарата Xperia 1 III на платформе Snapdragon 875. Эта модель, как отмечается, получит «более четырёх камер». Таким образом, можно предположить, что Sony оснастит устройство совершенно новым многокомпонентным тыльным блоком камер.

Официальный анонс всех трёх смартфонов, предположительно, состоится в конце февраля. Разработчик, разумеется, эти сведения не подтверждает.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Регулятор рассекретил внешность смартфона Xiaomi Redmi Note 10Регулятор рассекретил внешность смартфона Xiaomi Redmi Note 10
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит поддержку пера S PenСмартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит поддержку пера S Pen
Украину готовят к запуску 5G. Вышки начнут устанавливать в следующем годуУкраину готовят к запуску 5G. Вышки начнут устанавливать в следующем году
Киевстар запустил услугу привязки к SIM-карте нескольких номеровКиевстар запустил услугу привязки к SIM-карте нескольких номеров
Киевстар запустил услугу eSIM для абонентов предоплатыКиевстар запустил услугу eSIM для абонентов предоплаты
Блок рекламы


Похожие новости
OnePlus готовит смартфон Nord SE с быстрой зарядкой как у флагмановOnePlus готовит смартфон Nord SE с быстрой зарядкой как у флагманов
Xiaomi рекордно cнизила цены на свой популярный смартфон - Xiaomi Mi 10Xiaomi рекордно cнизила цены на свой популярный смартфон - Xiaomi Mi 10
OnePlus представила Nord N10 5G и N100 — смартфоны среднего уровня по цене от €200OnePlus представила Nord N10 5G и N100 — смартфоны среднего уровня по цене от €200
OmniVision представила первый в мире мобильный 64-Мп датчик изображения с большими 1-мкм пикселямиOmniVision представила первый в мире мобильный 64-Мп датчик изображения с большими 1-мкм пикселями
AMS создала первый в мире комбинированный подэкранный датчик для безрамочных смартфоновAMS создала первый в мире комбинированный подэкранный датчик для безрамочных смартфонов
Спокойствие, только спокойствие: Fitbit представила смарт-часы с отслеживанием уровня стрессаСпокойствие, только спокойствие: Fitbit представила смарт-часы с отслеживанием уровня стресса
«Живые» снимки демонстрируют дизайн и оснащение 5G-смартфона LG Q92«Живые» снимки демонстрируют дизайн и оснащение 5G-смартфона LG Q92
В Сети оказались полные технические характеристики смартфона среднего уровня LG Q92В Сети оказались полные технические характеристики смартфона среднего уровня LG Q92
Apple спешить не любит: по слухам, первый складной iPhone выйдет не раньше 2023 годаApple спешить не любит: по слухам, первый складной iPhone выйдет не раньше 2023 года
OnePlus готовит более доступную версию смартфона Nord на процессоре Snapdragon 690 5GOnePlus готовит более доступную версию смартфона Nord на процессоре Snapdragon 690 5G
Последние новости
Подгружаем последние новости