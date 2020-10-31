Серия Huawei Mate 40 была раскуплена за 11 секунд

Серия Huawei Mate 40 была раскуплена за 11 секунд

22 октября Huawei представила серию флагманов Mate 40, а вчера в Китае начались продажи. Хотя в этой серии четыре модели, Huawei Mate 40 RS Porsche Design ещё нет на рынке: продаются только Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro +. Но и купить их крайне сложно. В интернет-магазине JD серия Huawei Mate 40 была полностью распродана через 11 секунд после старта продаж. При этом JD — одна из крупнейших площадок, продающих аппараты Huawei.

Доступная информация с JD показывает, что серия Huawei Mate 40 является сейчас самым популярным смартфоном на этой платформе. Данные показывают, что в течение одного часа количество пользователей, ищущих серию Mate 40, на 600 % выше, чем для серии Mate 30. Магазин JD предлагает много плюсов для покупателей нового флагмана:

  • свободный возврат в течение месяца;
  • бесплатная замена батареи в течение года по желанию владельца;
  • обмен старого устройства на серию Mate 40 — максимальная скидка достигает 3000 юаней ($448) и зависит от качества и текущего состояния старого устройства.

Покупатели Huawei Mate 40 RS Porsche Design получат больше эксклюзивных предложений. После восьми лет и десяти поколений новаций серия Huawei Mate 40 стала «самым мощным телефоном Mate в истории». В ней улучшены дизайн, производительность, камера и пользовательский интерфейс. Все смартфоны этой серии оснащены чипом серии Kirin 9000. Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design используют процессор Kirin 9000, а Mate 40 — Kirin 9000E.

Серия Huawei Mate 40 была раскуплена за 11 секунд

Kirin 9000 5G использует 5-нанометровый техпроцесс, включает 15,3 млрд транзисторов, использует восьмиядерный процессор, 24-ядерный графический процессор Mali-G78, 3-ядерный NPU. Хотя Huawei Mate 40 использует SoC Kirin 9000E, разница между этим чипом и Kirin 9000 минимальна — включает 22-ядерный ГП и упрощённый нейропроцессор. К сожалению, Mate 40 рискует стать лебединой песней компании на рынке флагманских смартфонов из-за санкций США, к которым присоединилась TSMC. Вряд ли даже все желающие купить Mate 40 смогут сделать это по рекомендованной цене: количество выпущенных чипов Kirin 9000 ограничено, и новые пока не печатаются.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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