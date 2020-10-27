Житель Киева пытался ввезти в Украину партию iPhone12 более чем на миллион гривен

СБУ задержала контрабандиста в "Борисполе".

Житель Киева пытался ввезти в Украину партию iPhone12 более чем на миллион гривен
Фото: пресцентр СБУ

В международном аэропорту "Борисполь" сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Киева, который пытался наладить оптовый канал нелегального ввоза в страну смартфонов iPhone12.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Он планировал доставлять их в багаже без надлежащего декларирования и таможенных платежей. Далее контрабандный товар должен был поступать в точки розничной торговли в Одессе", - сказано в сообщении.

Во время проверки багажа в "Борисполе" правоохранители обнаружили у него первую партию из 29 телефонов iPhone12 на сумму более 1 миллиона гривен.

Фото: пресс-центр СБУ

Ранее сообщалось, что львовские пограничники впервые задержали контрабандную партию iPhone12. Стоимость контрабанды может составлять от 270 до 350 тыс. грн.

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