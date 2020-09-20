Суд заблокировал решение об удалении WeChat из магазинов приложений США

Мировой судья США Лорел Билер (Laurel Beeler) из Сан-Франциско заблокировала решение Министерства торговли США об удалении из магазинов приложений компаний Apple и Google (холдинг Alphabet) принадлежащего китайской фирме Tencent приложения для обмена сообщениями WeChat.

Суд заблокировал решение об удалении WeChat из магазинов приложений США

REUTERS/Florence Lo

Согласно распоряжению американского ведомства, вышедшему в пятницу, Apple и Google должны были убрать WeChat из магазинов приложений 20 сентября. При этом Министерство юстиции США призвало Билер не блокировать это решение.

В своем постановлении мировой судья США указала на то, что пользователи WeChat, подавшие иск, «предъявили серьёзные вопросы, касающиеся существа претензий отталкиваясь от Первой поправки к Конституции США, и баланс вреда склоняется в пользу истцов».

Предварительный судебный запрет Лорел Билер также заблокировал приказ Министерства торговли США о запрете других транзакций с WeChat в Соединённых Штатах, который мог повлиять на удобство использования сайта текущими пользователями в США. Как отметила Билер, хотя правительство США выявило «серьёзные угрозы» национальной безопасности, существует «очень мало свидетельств того, что его эффективный запрет WeChat для всех пользователей США решает эти проблемы».

В прошлом месяце Альянс пользователей WeChat (U.S. WeChat Users Alliance) подал в суд на администрацию Дональда Трампа, утверждая, что запрет нарушит надлежащую правовую процедуру и право на свободу слова. В иске было отмечено, что запрет потенциально нацелен на американцев китайского происхождения, поскольку WeChat является «основным приложением, которое китайцы в США используют для участия в общественной жизни, общаясь с близкими, делясь особыми моментами, обсуждая идеи, получая самые свежие новости и участвуя в политических дискуссиях и правозащитной деятельности».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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