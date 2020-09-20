AMS создала первый в мире комбинированный подэкранный датчик для безрамочных смартфонов

AMS создала первый в мире комбинированный подэкранный датчик для безрамочных смартфонов

Компания AMS сообщила о создании передового комбинированного датчика, который поможет разработчикам смартфонов в выпуске устройств с минимальными рамками вокруг дисплея.

Изделие получило обозначение TMD3719. В нём совмещены функции сенсора освещённости, датчика приближения и сенсора мерцания. Иными словами, решение объединяет возможности нескольких отдельных чипов.

Модуль предназначен для размещения непосредственно за дисплеем, выполненным по технологии органических светодиодов (OLED). Это избавляет от необходимости устанавливать соответствующие датчики на экранной рамке, что позволяет свести ширину последней к минимуму.

AMS создала первый в мире комбинированный подэкранный датчик для безрамочных смартфонов

На базе TMD3719 могут быть реализованы такие функции, как автоматическая регулировка яркости дисплея в зависимости от текущих условий освещённости, отключение подсветки и сенсорного слоя при приближении смартфона к уху и пр.

Вкупе с подэкранной камерой представленное изделие позволит создавать смартфоны с действительно безрамочным дизайном. У таких устройств дисплей будет занимать без малого 100 % площади фронтальной поверхности корпуса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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