Теперь уже точно — Xiaomi Mi Mix Alpha не выйдет на рынок

Теперь уже точно — Xiaomi Mi Mix Alpha не выйдет на рынок

Ещё на момент своего анонса концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, почти целиком состоящий из экрана, выглядел не особенно жизнеспособным. Тем более при обещанной цене в $2800. Но компания всё же планировала вывести его на рынок, а недавно даже звучали слухи, будто он получит Snapdragon 865. Те, кто его всё же ждал, будут разочарованы последними новостями.

Аппарат не только не выйдет в этом году, но и вовсе не будет производиться серийно — эту информацию озвучил исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun). Он недавно ответил на три наиболее часто задаваемых вопроса фанатами Xiaomi. Прежде всего поклонники интересуются: стоит ли в этом году ожидать новый аппарат серии Mi Mix? Руководитель сообщил, что эта серия приносит с собой передовые новации, и компания прилагает все усилия, чтобы создать новую модель, которая оправдает ожидания. Но в этом году её ждать не стоит.

Также компанию спрашивают: когда Mi Mix Alpha будет серийно производиться? Лэй Цзюнь пояснил, что телефон был исследовательским проектом, и он достиг своей цели. Однако требования к массовому производству слишком высоки, поэтому устройство не будет выпускаться серийно. Вместо этого компания сосредоточила усилия на создании аппарата Mi Mix следующего поколения (будем надеяться, речь идёт об интересном гибком смартфоне).

Теперь уже точно — Xiaomi Mi Mix Alpha не выйдет на рынок

Третий вопрос касался будущего однокристальных систем Xiaomi Surge. В своём ответе руководитель сообщил, что компания пока столкнулась с некоторыми серьёзными трудностями, хотя и не прекратила разработку собственных процессоров. Напомним: в феврале 2017 года Xiaomi представила свой первый процессор Surge S1, который лёг в основу Xiaomi Mi 5C. С тех пор не было выпущено ни одного нового чипа под этой маркой.

Теперь уже точно — Xiaomi Mi Mix Alpha не выйдет на рынок


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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