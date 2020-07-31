Планшет Huawei Enjoy Tablet 2 оснащён 128 Гбайт флеш-памяти и модулем LTE

Планшет Huawei Enjoy Tablet 2 оснащён 128 Гбайт флеш-памяти и модулем LTE

Компания Huawei расширила ассортимент планшетных компьютеров, выпустив доступную модель Enjoy Tablet 2 под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1.

Гаджет оборудован 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 ? 1200 точек. Во фронтальной части располагается 2-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,4. Тыльная камера наделена 5-мегапиксельным сенсором; максимальная диафрагма — f/2,2.

В основу положен процессор Kirin 710A. Чип объединяет восемь вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц. Обработка графики возложена на контроллер ARM Mali-G51 MP4.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 с подзарядкой через симметричный порт USB Type-C.

Планшет Huawei Enjoy Tablet 2 оснащён 128 Гбайт флеш-памяти и модулем LTE

Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD ёмкостью до 512 Гбайт.

В оснащение входит качественная аудиосистема Harman Kardon / Huawei Histen 6.1. Покупатели смогут выбирать между версиями с поддержкой сотовой связи 4G/LTE и без.

Цена планшета Huawei Enjoy Tablet 2 составляет от 230 до 285 долларов США в зависимости от модификации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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