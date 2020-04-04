OnePlus продлила сроки возврата и гарантии на свои устройства в связи с пандемией коронавируса

В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, многим предприятиям приходится работать в обычном режиме, чтобы обеспечить должное качество обслуживания своих клиентов. На этой неделе OnePlus объявила о мерах, которые компания предпримет, чтобы упростить процедуры возврата и гарантийного обслуживания своих устройств.

OnePlus продлила сроки возврата и гарантии на свои устройства в связи с пандемией коронавируса

9to5google.com

В сообщении на форуме OnePlus обсуждаются меры, которые служба поддержки пользователей предпринимает в разгар вспышки COVID-19. Начиная с сегодняшнего дня, компания вводит более строгие санитарные нормы. Но, что очень обрадует клиентов компании, OnePlus расширяет сроки возврата и гарантии. К примеру, срок действия гарантии на смартфоны, для которых он истекает в период с 1 марта по 30 мая, был продлён до 31 мая. В это нелёгкое время многие пользователи, вероятно, высоко оценят подобную заботу.

Помимо этого, компания работает над внедрением программы выдачи подменных устройств на время гарантийного ремонта смартфонов пользователей. По словам производителя, первое время этот сервис будет доступен только пользователям из Северной Америки и некоторых стран Европы.

OnePlus продлила сроки возврата и гарантии на свои устройства в связи с пандемией коронавируса

9to5google.com

OnePlus уточнила, что программа выдачи подменных устройств будет запущена на пробной основе в США, Канаде, Великобритании и Нидерландах. Позже эта возможность станет доступна клиентам из других регионов. OnePlus разъяснила принцип предоставления услуги по выдаче подменных устройств. Пользователи будут вносить депозит, после чего компания предоставит подменное устройство, а затем будут отправлять свой сломанный аппарат для ремонта либо замены. После того как отремонтированный телефон будет возвращён владельцу, клиент должен отправить подменное устройство обратно в OnePlus, после чего ему будет возвращён депозит.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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