Смарт-часы Xiaomi Haylou LS01 с датчиком ЧСС стоят около $15

Смарт-часы Xiaomi Haylou LS01 с датчиком ЧСС стоят около $15

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin представлен проект нового смарт-устройства — наручных часов Haylou LS01, совместимых со смартфонами под управлением Android и iOS.

Гаджет оборудован цветным 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 240 ? 240 пикселей. Габариты корпуса составляют 40,9 ? 35,7 ? 11,6 мм, вес — 34 г.

Устройство получило датчик частоты сердечных сокращений (ЧСС) для отслеживания изменений пульса в течение дня. Новинка может осуществлять мониторинг сна и активности, в частности, подсчитывать количество сделанных шагов, потраченных калорий и пр.

Смарт-часы Xiaomi Haylou LS01 с датчиком ЧСС стоят около

Часы получили влагозащищённое исполнение в соответствии со стандартом IP68. Они могут находиться в течение получаса под водой на глубине до полутора метров без ущерба функциональности. Заявленный диапазон рабочих температур простирается от минус 20 до плюс 45 градусов Цельсия.

Смарт-часы Xiaomi Haylou LS01 с датчиком ЧСС стоят около

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 210 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 14 суток.

Приобрести смарт-часы Haylou LS01 можно будет по ориентировочной цене 15 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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