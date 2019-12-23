Смарт-часы Xiaomi Haylou LS01 с датчиком ЧСС стоят около $15

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin представлен проект нового смарт-устройства — наручных часов Haylou LS01, совместимых со смартфонами под управлением Android и iOS .

Гаджет оборудован цветным 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 240 ? 240 пикселей. Габариты корпуса составляют 40,9 ? 35,7 ? 11,6 мм, вес — 34 г.

Устройство получило датчик частоты сердечных сокращений (ЧСС) для отслеживания изменений пульса в течение дня. Новинка может осуществлять мониторинг сна и активности, в частности, подсчитывать количество сделанных шагов, потраченных калорий и пр.

Часы получили влагозащищённое исполнение в соответствии со стандартом IP68. Они могут находиться в течение получаса под водой на глубине до полутора метров без ущерба функциональности. Заявленный диапазон рабочих температур простирается от минус 20 до плюс 45 градусов Цельсия.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 210 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 14 суток.

Приобрести смарт-часы Haylou LS01 можно будет по ориентировочной цене 15 долларов США .



